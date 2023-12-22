В результате происшествия пострадали пять человек.

В Якутии произошел взрыв газа в четырехэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 24 января в городе Томмот. Поступила информация о пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова. По данным ведомства, в результате разгерметизации оборудования в одной из квартир произошел выброс бытового газа.

В результате происшествия пострадали пять человек. Двух госпитализировали с ожогами. На месте работают 41 спасатель и 12 единиц техники. Прокуратура Алданского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.

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