В Якутске накрыли два подпольных игорных клуба, принадлежащих супругам

К криминальной деятельности причастны пятеро жителей региона.

На территории города Якутска российскими правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность двух подпольных игорных клубов. В пресс-службе МВД по региону уточнили, что подозреваемыми в проведении азартных игр стали пятеро местных жителей. Нелегальные точки располагались в нежилых помещениях по улицам Пирогова и Свердлова. Владельцами были супруги, а роли старших кассиров выполняли их подельники. В момент посещения объекта сотрудниками полиции, в них находилось более десяти посетителей, а также администрация и охранники.

Изъято множество комплектов компьютерного оборудования, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, видеорегистраторы и маршрутизаторы, а также более полумиллиона рублей. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Трое фигурантов расследования отправлены под домашний арест, еще двое оставлены под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа