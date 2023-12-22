Инспектор ДПС в Томской области отогнал от женщины на улице немецкую овчарку

Хозяин сбежавшего породистого пса разыскивается.

На территории Томской области автомобильные инспекторы помогли женщине, на питомца которой прыгала потерявшаяся немецкая овчарка. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы МВД РФ. Правоохранительные органы заметили, что во время несения службы сотрудник ДПС Дмитрий Дмитриев около жилого здания по улице Победы обратил внимание на большую собаку, которая прыгала на местную женщину, которая в руках держала щенка. Сотрудник полиции затормозил на машине, затем подошел к пострадавшей. Он увидел, что на овчарке имеется ошейник с обрывком поводка.

Дмитрий Дмитриев совместно со своим подоспевшим коллегой Сергеем Фроловым отвёз собаку в организацию по содержанию бездомных животных, представители разыскивают владельца породистого пса. пресс-служба МВД РФ по региону

На улице Чапаева иномарка "Мазда" сбила женщину-пешехода.

Фото и видео: МВД Медиа