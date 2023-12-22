На улице Чапаева иномарка "Мазда" сбила женщину-пешехода

Накануне, 5 марта, в Петроградском районе произошло ДТП. На улице Чапаева у дома № 28 женщина-пешеход оказалась под колесами иномарки "Мазда". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 15:25 дня 63-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 46-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на севере Ленобласти УАЗ влетел в дерево, погибла женщина-водитель.

Фото: Piter.tv