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На улице Чапаева иномарка "Мазда" сбила женщину-пешехода
Сегодня, 17:59
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На улице Чапаева иномарка "Мазда" сбила женщину-пешехода

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Пострадавшая попала в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 5 марта, в  Петроградском районе произошло ДТП. На улице Чапаева у дома № 28 женщина-пешеход оказалась под колесами иномарки "Мазда". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 15:25 дня 63-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 46-летнюю женщину. 

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на севере Ленобласти УАЗ влетел в дерево, погибла женщина-водитель.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, мазда, транспорт, улица чапаева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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