Японский суперкомпьютер назвали самым быстрым в мире

"Фугаку" является совместным проектом японского НИИ физико-химических исследований RIKEN и компании Fujitsu.

Японский суперкомпьютер "Фугаку" назвали самым быстрым в мире. Об этом свидетельствуют данные отчета группы международных экспертов ТОР-500, который публикуется дважды в год, пишет агентство Киодо.

"Фугаку" является совместным проектом японского НИИ физико-химических исследований RIKEN и компании Fujitsu. Он находится в научно-исследовательском расчетном центре института. За секунду этот суперкомпьютер способен выполнить 415,5 квадриллионов операций. Это почти в три раза больше, чем делает суперкомпьютер Summit американской Национальной лаборатории "Ок-Ридж", занимавший первую строчку отчета с ноября 2019 года.

Кроме показателей скорости у "Фугаку" нет конкурентов в способе подсчета данных, который используется при компьютерной симуляции и моделировании процессов. Также суперкомпьютеру нет равных в категории способности к самообучению ИИ и в области обсчета и анализа больших объемов данных. До сих пор ни одному компьютеру в мире не удавалось занять первое место сразу в четырех номинациях из шести.

Второе и третье место в списке занимают американские суперкомпьютеры. В топ-5 вошли устройства из Китая.

Ранее мы писали, что Apple представила операционную систему iOS 14.

Фото: pixabay.com