Apple представила операционную систему iOS 14

В первую очередь обновления коснулись главного экрана.

Представители Apple выступили на Всемирной онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020, в рамках которой презентовали новую операционную систему для iPhone – iOS 14. Трансляция велась на сайте компании.

В первую очередь обновления коснулись главного экрана. Теперь пользователи смогут создавать виджеты своих любимых приложений и регулировать их размер и положение. Функция App Library позволит автоматически группировать приложения по тематике (соцсети, игры, недавно скаченные).

Кроме того, разработчики показали функцию App Clip, при помощи которой можно запускать мини-версии приложений, не дожидаясь их полной загрузки. Это может быть полезно, например, при использовании нового сервиса по аренде самокатов.

Обновления затронули и голосового помощника Siri. Теперь запросы и другие задачи будут появляться в виде уведомлений. То же самое произошло со звонками – при входящем вызове они не будут занимать весь экран, а отобразятся в виде уведомлений.

Также появился переводчик, который автоматически распознает язык говорящего и выдает перевод. На старте будут доступны 11 языков, в том числе русский. Обновилось приложение "Сообщения". Теперь важные переписки можно закреплять вверху, адресовать в чатах сообщение конкретному пользователю и получать уведомления, когда кто-то из пользователей вас упомянул.

В компании сообщили, что вышеуказанные нововведения будут доступны и в новой версии ОС для iPad.

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