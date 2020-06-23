Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова

Новый проект получил название "Основание".

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила свой новый проект для стриминговой платформы Apple TV Plus. Компания показала тизер сериала "Основание", основанного на научно-фантастических романах Айзека Азимова. Об этом сообщает The Verge.

Выход сериала планируется в следующем году. Сюжет расскажет о группе изгнанников, которые понимают, что единственный способ спасти Галактическую Империю от разрушения – это бросить ей вызов.

Сериал впервые проанонсировали в 2018 году. В начале этого году производство было прервано из-за пандемии коронавируса.

Серия романов Айзека Азимова "Основание" включает в себя семь произведений, удостоенных премии "Хьюго" за "Лучшую фантастическую серию всех времен". В поздних романах Азимов связал мир "Основания" с другими своими произведениями. Они объединились в цикл, который охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов и несколько десятков рассказов.

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Видео: YouTube / Apple TV