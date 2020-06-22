Вышел трейлер хоррора "Кольская сверхглубокая"

Действие фильма разворачивается на территории самой глубокой горной выработки в мире.

Кинокомпания "Вольга" представила первый трейлер отечественного фильма ужасов "Кольская сверхглубокая". Ролик появился на YouTube.

Действие разворачивается в 1984 году в самой глубокой горной выработке в мире – Кольской сверхглубокой скважине. Там на глубине более 12 км были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий скважину закрыли. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает этот загадочный объект. Экспедиция обнаруживает нечто, оказывающееся величайшей угрозой в истории человечества.

Режиссером фильма стал Арсений Сюхин, продюсером выступил Сергей Торчилин. Последний изучал материалы по теме и лично побывал в Мурманском области, чтобы оценить масштабы проекта. Документы, связанные с разработкой Кольской скважины, по-прежнему засекречены.

Главную роль исполнила сербская актриса Милена Радулович, известная по фильму "Балканский рубеж". Почти все трюки в картине она выполнила сама.

Ранее мы писали, что Роберт Дауни-младший может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря".

Видео: YouTube / Кинокомпания ВОЛЬГА