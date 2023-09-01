Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1"

Тэцуро Номуре пришлось извиняться перед гражданами за свою позицию.

Японский министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура на пресс-конференции с журналистами принес свои извинения за то, что назвал воду, сброс которой с местной атомной электростанции "Фукусима-1" в Токио начался неделю назад, "загрязненной водой". За данное выражение политики Японии чаще всего критикуют китайских коллег. Ранее Пекин выступил резко против сброса воды с АЭС в мировой океан. В Японии же эту воду называют "очищенная вода", так как до сброса в акваторию она проходит многоступенчатую систему очистки от радионуклидов ALPS.

Я приношу всесторонние извинения и отказываюсь от слов, когда оговорился, называя очищенную воду загрязненной. Я приношу извинения за то, что оскорбил чувства жителей Фукусимы и всех причастны. Тэцуро Номура, министр сельского хозяйства Японии

Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС "Фукусима" в знак солидарности с Токио.

Фото и видео: YouTube / 日テレNEWS