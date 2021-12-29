Японские ученые вычислили безопасную дистанцию для разговоров с зараженными "омикроном"

Исследования были проведены при помощи суперкомпьютера "Фугаку".

Ученые японского научно-исследовательского института RIKEN вычислили безопасную дистанцию для разговоров во время пандемии. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на результаты их исследования, которые были проведены при помощи суперкомпьютера "Фугаку".

Было выяснено, что риск заражения COVID-19 от носителя штамма "омикрон" повышается почти до 100%-го максимума, если произошел близкий контакт с зараженным без маски на расстоянии полуметра. По словам ученых, для этого достаточно пообщаться человеком около 15 минут.

Однако шанс заразиться близок к нулю, если носитель "омикрона" будет в маске, а разговор будет вестись на дистанции более одного метра, уточнили специалисты.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России выявили случаи заражения пациентов подвидом "омикрона" ВА.2.

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