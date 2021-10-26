Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась королевского статуса

Свадьба должна была состояться в 2018 году, но была отложена из-за финансовых трудностей жениха.

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина. Об этом пишет ТАСС. Супругом наследницы престола стал ее бывший товарищ по учебе Кея Комуро. Изначально церемония бракосочетания была запланирована на 2018 году, однако была отложена из-за финансовых трудностей жениха.

30-летняя представительница династии утром 26 октября покинула резиденцию, где проживала с родителями и младшей сестрой, и отправилась на бракосочетание. Принцесса лишилась своего титула, положенной выплаты в полтора миллиона долларов, и теперь она носит имя Мако Комуро.

С сегодняшнего дня она является обычной гражданкой Японии. Принцесса стала третьей женщиной из императорского дома государства, которая решилась на подобный шаг.

Ранее в Исаакиевском соборе прошло венчание потомка династии Романовых.

Видео: AFP News Agency