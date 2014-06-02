В Исаакиевском соборе прошло венчание потомка династии Романовых

Ради венчания в Северную столицу приехали тысяча иностранных гостей.

В Петербурге состоялось венчание потомка династии Романовых великого князя Георгия Михайловича. Оно прошло 1-го октября в Исаакиевском соборе.

Супругой Романова стала гражданка Италии Ребекка Беттарини, принявшая в православии имя Виктория Романовна. Сегодня она была в белом платье в пол с огромным шлейфом, на котором красовался герб Российский империи. Молодых венчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пара поженилась 5 дней назад в Москве, а венчание и торжественные мероприятия проходят в Петербурге. Накануне в Доме ученых на Дворцовой набережной состоялся приветственный вечер. Среди гостей была замечена дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова и ее мама Екатерина Солоцинская.

Празднование пройдет в Константиновском двореце в Стрельне. Там состоится бранч "А-ля рус", концерт и благотворительный аукцион.

Эта первая со времен революции 1917 года свадьба императорского дома на территории России.

Георгий Романов является основателем Российского Императорского фонда, председателем Фонда продовольствия "Русь".

Видео: Instagram / @micaelaferrero, @ekaterina_solotsinskaya