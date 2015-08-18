Дочь пресс-секретаря Путина приехала на венчание потомка династии Романовых

Накануне в Доме ученых состоялся приветственный вечер.

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавету Пескову пригласили на венчание потомка Романовых великого князя Георгия Михайловича. Она прибыла в Петербург в четверг, 30 сентября, вместе со своей мамой — Екатериной Солоцинской. Девушка охотно делится кадрами в своем Instagram.

Пескова остановилась в отеле напротив Исаакиевского собора. В четверг в Доме ученых на на Дворцовой набережной прошел приветственный вечер. На нем присутствовали зарубежные короли и принцы, например, принц Венцеслав Лихтенштейнский.

Напомним, 1 октября в Исаакиевском соборе состоится венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини. Эта первая со времен революции 1917 года свадьба императорского дома на территории России. Несколько дней назад пара поженилась в Московском ЗАГСе.

Видео и фото: Instagram / @lisa_peskova