Шойгу наказал тех, кто отправил почетный караул на венчание Романовых

Были установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности военнослужащих, которые отправили почетный караул на церемонию венчания потомка династии Романовых. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в военном ведомстве.

По словам собеседника агентства, по итогам разбирательства были установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов.

Напомним, венчание потомка династии Романовых Георгия и Ребекки (Виктории) Беттарини состоялось 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Накануне мероприятия в Доме ученых на Дворцовой набережной состоялся приветственный вечер. Среди гостей была замечена дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова и ее мать Екатерина Солоцинская. Эта была первая со времен революции 1917 года свадьба дома Романовых на территории РФ.

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Фото: kremlin.ru