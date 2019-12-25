Венчание потомка Романовых состоится в Петербурге 1 октября

Избранницей великого князя стала гражданка Италии Ребекка Беттарини.

В пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе состоится венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини. Торжественную церемонию проведут в Исаакиевском соборе. Об этом пишет ТАСС.

Эта первая со времен революции 1917 года свадьба императорского дома на территории России. Избранницей великого князя Георгия Михайловича Романова стала гражданка Италии Ребекка Беттарини, принявшая в православии имя Виктория Романовна.

На церемонии будут присутствовать представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов, а также Русской православной церкви. Торжественный ужин состоится в здании Российского этнографического музея. Перед новобрачными выступят звезды классической музыки.

Затем празднование перенесется в Константиновский дворец в Стрельне. Там пройдет бранч "А-ля рус", концерт и благотворительный аукцион.

Ранее Немирович-Данченко объяснил, почему венчание наследника династии Романовых состоится в Петербурге.

Фото: imperialhouse.ru