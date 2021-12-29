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Стало известно, что подготовят законопроект, позволяющий регистрировать браки в музеях и парках Петербурга
Сегодня, 20:19
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Стало известно, что подготовят законопроект, позволяющий регистрировать браки в музеях и парках Петербурга

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В прошлом году в Мариинском дворце разрешили венчаться. 

Стало известно, что в ЗакСе готовят законопроект, который позволит регистрировать браки не только в ЗАГСах, но и дворцах, музеях, парках и других общественных местах Петербурга. Так город может стать свадебной столицей России. 

По словам председателя парламента Александра Бельского, для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры – источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру.

Напомним, что в прошлом году в Мариинском дворце разрешили венчаться. 

Ранее мы писали, что в первый день приема заявлений в июле в ЗАГС обратились почти 2 тыс. петербуржцев.

Фото: pexels
 

Теги: венчание, законопроект, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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