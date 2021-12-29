В первый день приема заявлений в июле в ЗАГС обратились почти 2 тыс. петербуржцев

Причём 70% заявок поступило онлайн, через портал "Госуслуги".

Стало известно в Петербурге 27 января, что в первый день приёма заявлений на регистрацию заключения брака в июле 2022 года приняли 1935 заявлений. Об этом рассказали в пресс-службе Дворца Бракосочетания № 1 на Английской набережной.

С 26 января структурные подразделения комитета по делам ЗАГС начали принимать Заявления на регистрацию заключения брака в июле 2022 года. Отмечается, что всего за один день приняли 2161 заявление, причём 70% заявок поступило онлайн, через портал "Госуслуги".

Добавим, что большинство молодожёнов подали заявки через Дворец Бракосочетания № 1 (787 заявлений) и Дворец Бракосочетания № 2 (448 заявлений).

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