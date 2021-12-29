В Смольном рассказали, как выходили замуж в период блокады Ленинграда

Часто свадьба проходила без колец и белого наряда.

В комитете по делам ЗАГС рассказали о том, как выходили замуж в период блокады Ленинграда. Всего в 1941-1943 году поженились вышли более 12 тысяч пар, 8 тысяч из них — в 1943.

В период с 1 по 17 января 1944 года (до полного освобождения города от блокады) заключили брак тысяча жителей.

В военное время в Ленинграде работали все отделы ЗАГС за исключением тех, что находились на оккупированной территории. Всего за время блокады зарегистрировали почти 15 тысяч браков. комитет по делам ЗАГС.

Документы с того времени сохранились в Музее петербургской свадьбы. Директор Ольга Морозова рассказала о том, что в период блокады свадьбы проходили без торжества, в том числе и без свадебного наряда. Одежду брали у подруг или знакомых или шили сами. Иногда свадьбу играли без колец. При этом люди старались создать атмосферу праздника: устраивали танцы, приглашали друзей.

Снимать в блокадном городе было запрещено, а фотоаппараты были только у корреспондентов газет. В руках других людей – орудие шпиона. Именно поэтому, так мало осталось снимков из домашнего архива.

Подробнее ознакомиться с историями можно здесь.

Фото: Музей петербургских свадеб