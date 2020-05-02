Немирович-Данченко объяснил, почему венчание наследника династии Романовых состоится в Петербурге

Церемония состоится 1 октября в Исаакиевском соборе.

Браковенчание наследника династии Романовых Е. И. В. цесаревича великого князя Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини состоится в Петербурге. Советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко объяснил такой выбор в беседе с "Петербургским дневником".

Я думаю, что, если бы свадьба проходила в Москве, она получила бы в том числе ненужные политические коннотации. А Петербург <…> конечно же, традиционно очень близок Императорской семье. Кирилл Немирович-Данченко

По словам Немирович-Данченко, Российский императорский дом сегодня уже не политическая, а историческая и культурная институция.

Церемония состоится 1 октября в Исаакиевском соборе.

Фото: Instagram / @rebecca_bettarini