В Исаакиевском соборе состоится венчание потомка династии Романовых с итальянкой

Георгий Романов и Ребекка Беттарини вместе уже около 10 лет.

В Исаакиевском соборе Петербурга 1 октября должно состояться венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и итальянки Ребекки Беттарини. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Игоря Стахеева.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны – единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

Ранее мы писали, что Исаакиевский собор принял участие в проекте "Пушкинская карта".

Фото: Instagram / rebecca_bettarini