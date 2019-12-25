К проекту "Пушкинская карта" уже присоединились 58 учреждений Петербурга

С помощью специальной банковской карты россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут покупать билеты в театры, музеи и на концерты за счёт государства.

Более 50 учреждений культуры в Петербурге присоединились к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В России с 1 сентября стартует культурная программа "Пушкинская карта". С помощью специальной банковской карты россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут покупать билеты в театры, музеи и на концерты за счёт государства. В 2021 году на каждую карту зачислят по 3000 рублей. В следующем году сумму увеличат Подать заявку на получение карты можно через портал Госуслуги.

В программе примут участие более 800 учреждений культуры. В Петербурге проект уже поддержали 58 культурных организаций. Это театр Комедии им. Н. П. Акимова, театр им. В. Ф. Комиссаржевской, музей-памятник "Исаакиевский собор" и др.

Кабмин выделит средства на программу "Пушкинская карта".

Фото: Piter.tv