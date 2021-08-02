Кабмин выделит средства на программу "Пушкинская карта"

Ее можно будет оформить с 1 сентября на портале Госуслуг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит около четырех миллиардов рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта". Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабинета министров страны.

Данная мера позволит россиянам в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в отечественные театры, музеи, галереи за государственный счет. Идея введения принадлежит президенту России Владимиру Путину. По словам Мишустина, номинал карты составит три тысячи рублей.

Также сегодня выделим почти 4 миллиарда рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта" <…> Она позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведения искусства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского правительства подчеркнул, первоначально в данную программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры. В дальнейшем планируется расширить охват. Подать заявку на оформление "Пушкинской карты" можно будет с сентября текущего года на едином портале государственных услуг.

Ранее мы сообщали, что кабмин направит дополнительные средства на поддержку малого бизнеса и НКО.

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