Кабмин направит дополнительные средства на поддержку малого бизнеса и НКО

На субсидии будет выделено восемь миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны направит дополнительные средства на поддержку малого бизнеса и некоммерческих организаций. Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабинета министров.

По словам Мишустина, данную меру одобрил глава государства Владимир Путин. Чиновник подчеркнул, правительство продолжит поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии COVID-19, так как многие представители находятся в сложном положении.

Выделим восемь миллиардов рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов назвал основной драйвер экономического роста России.

Видео: Правительство России