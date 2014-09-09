По словам Андрея Белоусова, для сохранения требуемой динамики роста экономики нужно задействовать ускоренный рост инвестиций.

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал основной драйвер экономического роста России. Об этом он рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Андрея Белоусова, для сохранения требуемой динамики роста экономики нужно задействовать ускоренный рост инвестиций. Вице-премьер пояснил, что в этом году инвестиции увеличились на 4,5%, что является хорошим результатом. Но в 2020 году произошло их сокращение почти на 1,5%, а в 2022-2024 годах темпы роста должны составить почти 5%.

Среди прочих драйверов Белоусов назвал развитие малого и среднего бизнеса, технологическое ускорение.

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