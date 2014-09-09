Через три года в городах-миллионниках России планируется запустить сети 5G

Планируется запустить сети 5G на отечественном оборудовании.

Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках через три года. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Корпорация "Ростех" работает активно над этой задачей. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Также Дмитрий Чернышенко сообщил, что с Минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоэтажек было обеспечено их подключение к интернету.

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Видео: kremlin.ru