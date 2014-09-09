Через три года в городах-миллионниках России планируется запустить сети 5G

Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках через три года. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Корпорация "Ростех" работает активно над этой задачей.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
Также Дмитрий Чернышенко сообщил, что с Минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоэтажек было обеспечено их подключение к интернету.
Чернышенко: скидки для МСП на закупку российского софта повысят эффективность бизнеса.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все