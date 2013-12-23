Чернышенко: скидки для МСП на закупку российского софта повысят эффективность бизнеса

Вице-премьер РФ оценил затраты на переход на отечественное программное обеспечение.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что скидки для МСП на закупку российского софта повысят эффективность бизнеса. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на пленарном заседании онлайн-конференции по развитию регионов. Спикер уточнил, что проект позволит десяткам тысяч бизнесменов перейти на качественно новый уровень.

Кабмином принято решение компенсировать 50% расходов МСП на закупку программного обеспечения. Новая мера поддержки, реализуется Минцифры России и Российским фондом развития информационных технологий. сообщение Дмитрия Чернышенко

Напомним, что на реализацию федерального проекта "Цифровые технологии" до 2024 кабинет министров выделил финансирование в размере 7 млрд рублей. Малый и средний бизнес сможет закупить отечественное ПО с 50-процентной скидкой от среднерыночной стоимости.

Чернышенко пригласил президентов России и Белоруссии на финал Года науки в Сириус.

Фото: Совет Федерации