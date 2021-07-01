Чернышенко пригласил президентов России и Белоруссии на финал Года науки в Сириус

В декабре в РФ завершится Год науки и технологий.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил президентов России и Белоруссии стать участниками финального мероприятия Года науки и технологий. Мероприятие запланировано на декабрь на территории Сириуса. Предложение чиновник озвучил политика во время пленарного заседания онлайн-конференции по развитию регионов двух стран.

В декабре будем чествовать заслуженных деятелей науки, проведем церемонию вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Буду признателен за участие в этом важном для развития научного сотрудничества мероприятии. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что Год науки и технологий был объявлен в соответствии с инициативой российского президента Владимира Путина. Основной задачей проекта является привлечение молодых специалистов в сферу, а также распространение информации о достижениях отечественных ученых.

Российский космонавт считает, что колонизация Марса произойдет не при нынешнем поколении.