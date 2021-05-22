Сергей Кудь-Сверчков прокомментировал планы по обживанию красной планеты человеком.

Российский космонавт считает, что колонизация Марса произойдет не при нынешнем поколении. Такое заявление в рамках онлайн-марафона сделал отечественный специалист Сергей Кудь-Сверчков. Он выступил на площадке образовательного центра "Сириус". При этом спикер уверен, что такая задача вполне реальная для человечества.

Интересная идея, но я боюсь, что это будет не при нашем поколении. Мечтать никто не мешает. Там, где мечта, там будут и идеи. Там, где идеи, там будет, возможно, реализация. Если мы что-то готовы предлагать для реализации этой идеи, почему бы и нет. Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт

Выступающий заметил, что любопытство и тяга к исследованиям заложены в природе человека. Эти качества позволяют людям преодолевать любые сложности.

Илон Маск считает, что Марс можно обжить.

Видео: Российское общество Знание