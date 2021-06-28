Краснов рассказал о подробностях расследования убийства царской семьи

В Генпрокуратуре раскрыли подробности расследования по поводу гибели семьи Романовых.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву, что при убийстве царской семьи Романовых в доме Ипатьева участникам расстрела приходилось стрелять много раз, так как пули отскакивали от зашитых в одежду жертв бриллиантов. Руководитель надзорного ведомства, который ранее возглавлял расследование уголовного дела, уточнил, что специалисты тщательно изучали показания участников трагедии. На вопрос модератора встречи о том, были ли потом данные драгоценности присвоены участниками расстрела, Игорь Краснов заметил, что часть из ювелирных украшений была присвоена, но часть также осталась в архивах местных музеев, где позже были обнаружены.

Не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. А потом они добивали их штыками. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов заявил, что в ЕС фактически не расследовали подрыв "Северных потоков".

Фото и видео: Вконтакте / Генеральная прокуратура Российской Федерации