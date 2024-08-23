Краснов заявил, что в ЕС фактически не расследовали подрыв "Северных потоков"

В Генпрокуратуре РФ прокомментировали реакцию ФРГ, Дании, Швейцарии, Швеции и Финляндии на теракт в Балтийском море.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью журналисту Сергею Минаеву о том, что европейские страны фактически не проводили расследование взрывов, которые произошли на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. По мнению руководителя надзорного ведомства, речь идет о примере политических решений, в которых нет никакой юриспруденции.

Совершен подрыв "Северных потоков" <…> Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили... в соответствии с их обязательствами они обязаны расследовать, обязаны установить виновных, но этого не происходит. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Напомним, что Москва направляла запросы о правовой помощи в расследовании взрывов на "Северных потоках" на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года. В период с октября 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию отправлены 15 таких запросов. В исполнении 13 из них России было отказано. В августе и сентябре прошлого года Генеральная прокуратура направила в четыре западных государства документы о несогласии с отказами в правовой помощи, а также ходатайства с просьбой о пересмотре принятых местными властями их решений.

Генпрокурор РФ пообещал добиться, чтобы списываемые регионам кредиты не шли на банкеты.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации