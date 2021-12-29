Бельский предложил петербуржцам венчаться в храме парламента

В советские годы убранство церкви было почти полностью уничтожено.

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский сказал о тому, что будет рад, если петербуржцы будут венчаться в церкви, расположенной в здании городского парламента. Она носит название Святого Николая Чудотворца.

Председатель отметил, что ЗакС двигается в сторону открытости: в будущем могут разрешить экскурсии и свадебные фотосессии.

Я уверен, что кто-то наверняка и выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм все равно должен наполняться людьми. У нас очень многое в этом направлении двигается. Александр Бельский.

Дворцовая церковь была освящена 17 января 1845 года. Храм закрывали в начале 1918 года. Впоследствии его убранство было почти полностью утрачено. Благодаря сохранившимся элементам в 1980-х годах удалось провести полную реставрацию.

Также Бельский сказал о том, что въезд в центр Петербурге может стать платным.

Фото: Instagram / @belsky_aleksander