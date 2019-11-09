Японку на Сахалине удивили вывески на русском языке

О впечатлениях туристки сообщили в местной газете "Асахи симбун". На это указали РИА "Новости"

Гражданка Японии заявила, что ее удивило многообразие вывесок на русском языке на острове. Она призвала обращаться за электронной визой для того, чтобы увидеть местные достопримечательности, которые привели ее в восторг. Туристка отметила, что все четыре дня, проведенные на Сахалине, были прекрасны.

Напомним, что остров Сахалин – российская территория, южная часть которой контролировалась Японией до 1945 года.

Ранее стало известно, что Япония приобретет петербургских роботов на полмиллиона евро.

Видео: YouTube / Dan Sakh, Vasily Jam