"Миллион алых роз" по-японски: такого вы еще не слышали

Клип записал русскоязычный житель Токио вместе со своей женой-японкой.

Русскоязычный житель Токио записал вместе со своей женой-японкой клип на песню "Миллион алых роз". Эта запись появилась на YouTube-канале пары и уже получила множество одобрительных отзывов от россиян.

Пользователи интернета отметили, что с середины 1980-х гг. песня "Миллион алых роз" на музыку Раймонда Паулса прочно вошла в репертуар многих известных певиц Японии. Поэтому большинство жителей Страны восходящего солнца сейчас даже не догадываются, что эта композиция не исконно японская, а русская.

Жители России попросили пару записать клипы на другие советские хиты. Первой в списке заказчиков стоит "Смуглянка".

Ранее мы писали, что в клипе Feduka "More Love" мелькает актриса Кейт Уинслет из фильма "Вечное сияние чистого разума".

Видео: YouTube / ICHIGO TANUKI