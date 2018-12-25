"Миллион алых роз" по-японски: такого вы еще не слышали

Русскоязычный житель Токио записал вместе со своей женой-японкой клип на песню "Миллион алых роз". Эта запись появилась на YouTube-канале пары и уже получила множество одобрительных отзывов от россиян.
Пользователи интернета отметили, что с середины 1980-х гг. песня "Миллион алых роз" на музыку Раймонда Паулса прочно вошла в репертуар многих известных певиц Японии. Поэтому большинство жителей Страны восходящего солнца сейчас даже не догадываются, что эта композиция не исконно японская, а русская.
Жители России попросили пару записать клипы на другие советские хиты. Первой в списке заказчиков стоит "Смуглянка".
Ранее мы писали, что в клипе Feduka "More Love" мелькает актриса Кейт Уинслет из фильма "Вечное сияние чистого разума".
Видео: YouTube / ICHIGO TANUKI
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