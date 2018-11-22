В клипе Feduka "More Love" мелькает актриса Кейт Уинслет из фильма "Вечное сияние чистого разума"

Песня More Love входит в шестой студийный одноименный альбом.

Хип-хоп артист Feduk представил на своем официальном канале YouTube клип на песню More Love.

В сюжете клипа – отсылка к фильму "Вечное сияние чистого разума". В видео показывается история знакомства девушки с музыкантом. Периодически мелькают оригинальные кадры из фильма, а в конце главная героиня также промыпается в кровати на берегу моря - по аналогии с легендарной сценой с участием Кейт Уинслет и Джима Керри.

Песня More Love входит в шестой студийный одноименный альбом.

Ранее рэпер Лигалайз выпустил клип в память о Децле.

Фото и видео: FEDUK/ Youtube