В США умер продюсер "Выжившего" и "Вечного сияния чистого разума"

Стив Голин скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни.

Продюсер фильмов "Вечное сияние чистого разума", "Выживший" и "Игра" Стив Голин скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Продюсер долго боролся с раком, но точная причина его смерти пока что не известна. Более десяти лет назад он перенес рак костей, врачи даже удалили ему левую лопатку. Стив Голин получил "Оскар" за свою работу на над фильмом "В центре внимания".

У продюсера Стива Голина осталось двое детей.

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Видео: 20th Century Fox Russia/ YouTube