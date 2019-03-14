"Свой самый лучший и самый важный": рэпер Лигалайз выпустил клип в память о Децле

Трек был записан при жизни Кирилла Толмацкого.

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз посвятил свой новый трек покойному Кириллу Толмацкому Aka Децл. Трек под названием "Океан" взят с последнего альбома артиста "Молодой Король", вышедший в апреле прошлого года. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале артиста.

Сегодня сорок дней памяти Кирилла. Я решил посвятить ему свой новый клип. Свой самый лучший и самый важный. Про жизненный путь человека. Который пройти нужно так, чтобы не было сомнений в том, что жил СВОЮ жизнь. Со своими собственными выборами и решениями. Не навязанными обществом и теми, кто боится быть не такими как все.

— написал в свом Instagram Лигалайз

Напомним, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Причиной смерти Децла назвали сердечную недостаточность.



Ранее клип свой клип Кириллу Толмацкому посвятил реп-исполнитель Смоки Мо.

Видео: Лигалайз