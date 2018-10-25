Смоки Мо посвятил трек Децлу

Артистов связывали дружественные отношения

Российский рэпер и участник лейбла "Газгольдер" Смоки Мо посвятил свой новый трек покойному Кириллу Толмацкому Aka Децл. Трек под названием "Дважды" был опубликован на официальном ютуб-канале звукозаписывающей компании.

Известно, что артистов связывали дружественные отношения. В интервью порталу Studio 21 Смоки Мо назвал Децла очень глубоким человеком, который относился к творчеству не как к бизнесу.

Пусть послушают, у кого есть уши, да услышат, что он имел в виду. Чувак был глубокий и знал многое, читал много литературы. Как мог, передавал это в своих текстах. Он был просто трушным чуваком

— сказал Смоки Мо

Напомним, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию.



Ранее в сети были опубликованы два посмертных клипа музыканта.

Видео: лейбл Газгольдер