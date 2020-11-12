Это песня о борьбе и постоянном сражении за любовь, пояснила певица.

Известная поп-рок-группа IOWA выпустила новый трек под названием "Бросай". Как пояснила в Instagram солистка музыкального коллектива Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA, эта песня не о тяжелом расставании, она о борьбе и постоянном сражении за любовь.

"Бросай первый трубку

Я сплю два часа в сутки

Нет, не горит больше привычка

Просто у нас закончились спички", - гласят строки припева.

Первые слушатели высоко оценили новую песню группы и вокал Кати.

"Попала в меня! Нравитсяаааа", "Вы как всегда, прицел прямо в сердце! Обожаю вообще творчество", "Потрясающая песня, невероятная обложка", "Как всегда супер. В сердце. В мозг. Обожаю. Твоя энергия сквозь экран", - написали комментаторы в Instagram певицы.

Ранее певец Марк Тишман оценил работу жюри во втором сезоне шоу "Маска".

Видео: YouTube / Первое Музыкальное