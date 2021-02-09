Бузова анонсировала выход нового "Грустного трека"

Премьера состоится накануне Дня Святого Валентина – 11 февраля.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о выходе новой песни под названием "Грустный трек". Отрывок из припева можно послушать в Instagram артистки.

"Я включу грустный трек, под который тогда танцевали вдвоем, так безумно любя", - поет вновь одинокая Бузова.

Премьера песни состоится накануне Дня Святого Валентина – 11 февраля. В ней певица высказала все то, что чувствует после расставания с Давой, и о чем хотела бы сказать не только ему, но и поклонникам. Бузова надеется, что благодаря ее новому треку зрители прочувствуют всю ту боль, которую она пережила за последнее время.

"В нем поет моя душа..." – отметила она.

О расставании Бузовой с ее мальдивским мужем, рэпером Давой стало известно в конце января. Звезда обвинила возлюбленного в "страшных вещах": изменах и побоях.

Видео: Instagram / buzova86