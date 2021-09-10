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Бузова выпустила новый трек о пустых обещаниях мужчин

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Он стал первым в новом альбоме певицы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома под названием "Вот она я". Артистка представила на суд общественности первый трек из этого альбома "Без дел".

Этот сингл Бузова назвала настоящим манифестом, который призывает мужчин действовать, а не сидеть на месте, давая пустые обещания.

Пока ты без дел

Я удаляю обещанья

Это всего лишь слова

Пока ты без дел

Я так устала ждать трамвай

Я снова все могу сама

Пока ты без дел

Пока ты без дел.

Гласят строки припева

В ролике певица с пилой и дрелью в руках демонстрирует, что может сделать все сама, и ей при этом не нужна помощь мужчин.

Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе #БезДел, чтобы он понял, что ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты.

Призвала своих подписчиц певица

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева попала в тройку самых популярных блогеров в Instagram.

Видео: Instagram / buzova86

Теги: новый трек, ольга бузова
Категории: Музыка, Культура, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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