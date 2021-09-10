Бузова выпустила новый трек о пустых обещаниях мужчин

Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома под названием "Вот она я". Артистка представила на суд общественности первый трек из этого альбома "Без дел".
Этот сингл Бузова назвала настоящим манифестом, который призывает мужчин действовать, а не сидеть на месте, давая пустые обещания.
Пока ты без дел
Я удаляю обещанья
Это всего лишь слова
Пока ты без дел
Я так устала ждать трамвай
Я снова все могу сама
Пока ты без дел
Пока ты без дел.
Гласят строки припева
В ролике певица с пилой и дрелью в руках демонстрирует, что может сделать все сама, и ей при этом не нужна помощь мужчин.
Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе #БезДел, чтобы он понял, что ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты.
Призвала своих подписчиц певица
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Видео: Instagram / buzova86
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