Бузова выпустила новый трек о пустых обещаниях мужчин

Он стал первым в новом альбоме певицы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома под названием "Вот она я". Артистка представила на суд общественности первый трек из этого альбома "Без дел".

Этот сингл Бузова назвала настоящим манифестом, который призывает мужчин действовать, а не сидеть на месте, давая пустые обещания.

Пока ты без дел Я удаляю обещанья Это всего лишь слова Пока ты без дел Я так устала ждать трамвай Я снова все могу сама Пока ты без дел Пока ты без дел. Гласят строки припева

В ролике певица с пилой и дрелью в руках демонстрирует, что может сделать все сама, и ей при этом не нужна помощь мужчин.

Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе #БезДел, чтобы он понял, что ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты. Призвала своих подписчиц певица

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева попала в тройку самых популярных блогеров в Instagram.

Видео: Instagram / buzova86