Певец Марк Тишман оценил работу жюри во втором сезоне шоу "Маска"

Он заявил, что у каждого члена свои роли, свои маски.

Певец и участник второго сезона шоу "Маска" на НТВ Марк Тишман оценил работу жюри музыкального проекта. Он заявил, что жюри играют очень важную роль в шоу. Они во многом делают его – своими реакциями, оценками и комментариями, пишет "Санкт-Петербург".

Тишман назвал блистательным состав членов жюри второго сезона. Хотя некоторые зрители шоу остались недовольны судейством и призвали создателей проекта поменять его в третьем сезоне. Певец предположил, что подавляющее большинство все-таки все устраивает, иначе у проекта не было бы таких рейтингов. Он отметил, что у каждого члена жюри в этом проекте есть свои роли, свои маски.

"Они классные, каждый на своем месте", - подчеркнул Марк Тишман.

Ранее продюсер шоу "Маска" раскрыла детали третьего сезона.

Фото: Instagram / marktishman