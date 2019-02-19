Его опубликовал российский рэпер Marrell.

Во вторник, 19 февраля, в сети появился новый посмертный клип Децла. Его опубликовал российский рэпер Marrell на своем официальном ютьюб-канале.

Песня называется "Dope". Этот трек был записал совместно двумя артистами.

Я собрал этот клип из того, что смог достать. Эти кадры должны порадовать глаза поклонников Кирилла, ведь теперь только невышедший материал способен и дальше давать людям чувство, что Кирилл жив! Что он просто куда-то улетел и когда-нибудь вернется" рассказал Marrell "Афише Daily"

Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Врачи около получаса пытались спасти жизнь певца, но все оказалось тщетно. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию. Похороны певца прошли 6 февраля на Пятницком кладбище.

Ранее мы сообщали о том, что В сети собирают деньги на съемки фильма о Децле

Видео:Marrell/YouTube