Вышел трейлер документального фильма про Децла

В картине использовались архивные видео и интервью с близкими и коллегами артиста.

В сети появился трейлер документального фильма про покойного Кирилла Толмацкого Aka Децл. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии "Амурские волны".

Авторы назвали свой фильм "С закрытыми окнами". Во время работы над лентой они пообщались с людьми лично знакомыми, как с личной, так и с творческой жизнью Кирилла. В съемках принимали участие его отец, рэперами Тимати, Лигалайзом, Мастером Шеff и другими.

За режиссуру картины отвечал Роман Супер. Деньги на фильм авторы собирали через краудфандинговую платформу. Перед началом работы им пришлось выслушать массу негатив, включая критику со стороны сына покойного артиста.

Напомним, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Причиной смерти Децла назвали сердечную недостаточность.

Видео: YouTube/Амурские волны