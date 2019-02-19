В сети собирают деньги на съемки фильма о Децле

Фильм обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Журналист Роман Супер заявил о своем желании снять документальный фильм про Кирилла Толмацкого, более известном как Децл. Для этих целей автор открыл сбор денег на платформе planeta.ru.

Я не хочу, чтобы история Кирилла Толмацкого была рассказана так. Я не хочу, чтобы человек, пожертвовавший успешной карьерой, лишь бы не иметь ничего общего с этой медиаблевотиной, был так бессовестно использован ей после своей смерти. Я не хочу, чтобы с моим — и с вашим — детством обходились вот так.



Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так, как все, а по-своему.

– сказал в своем обращении журналист

Съемки фильма обойдутся в 3,5 миллиона рублей. На данный момент собрано более 1 миллиона. Идея такого фильма получила как положительные, так и негативные отклики. Свое мнение также выразил и сын покойного артиста. В социальных сетях он назвал журналиста аферистом и сказал, что Супер не имеет авторского права на съемку документального фильма.



Напоминаем, что рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Врачи диагностировали у музыканта остановку сердца. Толмацкому было 35 лет.

Ранее на Piter.TV: Уткин назвал самую главную проблему петербургского "Зенита"

Видео: Piter.TV