Уткин назвал самую главную проблему петербургского "Зенита"

В четверг "Зенит" сыграет второй матч против "Фенербахче".

Ведущий программы "Футбольный Клуб" и комментатор Василий Уткин считает, что петербургский "Зенит" пользуется популярностью исключительно у своих фанатов. По его мнению, команда с Невы не будет интересна поклонникам футбола в целом. Свои мысли он озвучил в эфире "Эха Москвы".

Самая главная проблема "Зенита" — заставить кого-то смотреть матчи с его участием. Потому что зачем человеку, который не является фанатом "Зенита" смотреть матч с "Фенербахче"

— просто не ясно

Помимо этого он отметил, что предстоящая игра с "Фенербахче" для петербургской команды пройдет по тому же сценарию, что и первый матч. Напомним, что первая встреча в рамках 1/16 финала Лиги Европы между клубами завершилась со счетом 1:0 в пользу турецких футболистов.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля. Специально для этого мероприятия метрополитен продлит работу трех станций метро.

Ранее на Piter.TV: Сергей Бутман извинился перед фанатами "Зенита"

Фото: Василий Уткин / Facebook.