"Я больше не имею права рассуждать о футболе": Сергей Бунтман извинился перед фанатами "Зенита"

Ранее журналист назвал петербургскую команду "бомжатником".

Заместитель главного редактора "Эха Москвы" Сергей Бунтман извинился перед фанатами петербургского "Зенита" за свою резкую критику в адрес "сине-бело-голубых". Вдобавок к этому журналист объявил о своем уходе с поста ведущего передачи "Футбольный клуб". Об этом Бунтман сообщил в эфире родной радиостанции.

Место таким выступлениям, может быть, где-то в пабе. Затем там, как правило, имеет место получение кружкой по башке. Я не имею никакого права сидеть здесь в студии и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права быть ведущим "Футбольного клуба"... Мое место – на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. О футболе, как журналист, я больше говорить не буду

– сообщил ведущий

Напомним, что ранее в эфире программы Сергей Бунтман высказал все свои негативные мысли относительно петербургской футбольной команды "Зенит". Она назвал команду "бомжатником", увядающем в "газпромовском болоте", и заявил, что всей душой ненавидит команду и любит только главного тренера Сергея Семака и Владислава Радимова

Отметим, что "Эхо Москвы" входит в состав холдинга "Газпром-медиа". Спонсором "Зенита" также является "Газпром".

Фото: скриншот эфира/ Youtube