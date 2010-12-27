Ведущий "Эха Москвы" назвал Зенит "бомжатным"

Сергей Бунтман рассказал, как он ненавидит петербургскую футбольную команду.

Заместитель главного редактора "Эха Москвы" Сергей Бунтман в эфире программы высказал все свои негативные мысли относительно петербургской футбольной команды "Зенит".

Журналист получил сообщение от одного из пользователей и в ответ на него назвал Зенит "бомжатным".

Вы в своем бомжатнике сидите — и сидите в своем болоте, в своем зенитном газпромовском болоте. Сергей Бунтман

Оспорить эту точку зрения в эфире попытался Василий Уткин, однако это никак не помогло. Бунтман в итоге заявил, что всей свой душой ненавидит команду и любит только главного тренера Сергея Семака.

"Эхо Москвы" входит в состав холдинга "Газпром-медиа". Спонсором "Зенита" также является "Газпром".

Фото: скриншот эфира/ Youtube