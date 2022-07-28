Уткин: Луневу повезло, что он не загремел в армию, как хоккеист Федотов

Экс-вратарь "Зенита" пожаловался на невыплату премиальных.

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о ситуации с вратарем "Байера" Андреем Луневым. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Вчера, 27 июля, Лунев обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с открытым письмом. В нем бывший вратарь "Зенита" пожаловался на невыплату премиальных в сезоне 2020/21, когда сине-бело-голубые в очередной раз стали чемпионами России.

Андрей Лунев должен быть благодарен жизни и природе, за то, что ему давно исполнилось 27 лет и он не мог загреметь в армию, как Иван Федотов, который своим уходом из хоккейного ЦСКА разозлил клуб так, что теперь служит в Северодвинске. Василий Уткин, комментатор

Ранее мы сообщали, что "Ференцварош" Черчесова вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / Василий Уткин