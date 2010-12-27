Благодаря футболу в ночь с четверга на пятницу метро Петербурга будет работать дольше

Матч "Зенит" – "Фенербахче" может затянуться в связи с допвременем и серией пенальти.

Футбольные фанаты смогут без проблем вернуться на метро домой после матча "Зенит" – "Фенербахче". В день проведения матча метрополитен на час продлит работу трех станций метро, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

Речь идет о станциях метро "Новокрестовская", "Беговая" и "Крестовский остров", расположенных близи стадиона "Газпром–Арена". Игра 1/16 Лиги Европы между петербургским и турецким клубом начнется 21 февраля в 21:00. Матч плей-офф подразумевает обстоятельства, при которых игра может затянуться до полуночи в случае дополнительного времени и серии пенальти. В связи с этим три станции метро будут работать в ночь с 21 на 22 февраля до 01-00 часов.

Напомним, что предыдущая встреча завершалась победой "Фенербахче" со счетом 1:0. Для победы в серии "Зениту" необходимо выиграть матч с преимуществом в два мяча.

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Фото: Piter.TV