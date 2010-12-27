Перед матчем с "Фенербахче" "Зенит" проведет открытую тренировку в "тропиках"

Фанатов футбола ждет погружение в летнее настроение перед матчем "Зенита" с турками.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет открытую тренировку перед встречей с турецкой командой "Фенербахче". Организаторы мероприятия отметили. что собираются устроить летнюю атмосферу на стадионе "Газпром арена". На одной из трибун появятся пальмы, цветник. Гостей будут ждать приветственные напитки c зонтиками и мороженое. Болельщики смогут пополнить свой фотоархив снимками в тематической фотозоне вместе с игроками "сине-бело-голубых".

За музыкальное сопровождение перед матчем будет отвечать детский хор Игоря Крутого, а также группа Dezery.

Напомним, что ответная игра состоится 21 февраля в Петербурге. В первом матче "Зенит" проиграл со счетом 0:1. От результатов встречи будет зависеть дальнейшая судьба команды в рамках турнира Лиги Европы.

Фото: ФК "Зенит"